Нашi програми
PrevNext
ЩОДНЯ о 19.20 та 21.25
Столиця
щодня о 16.20,17.10; СБ-НД о 15.10
У центрі уваги
Щодня о 16.55 та о 18.55
Відкритий мікрофон
щопонеділка о 22.30
Служба порятунку
щовівторка о 22.30
Київські історії
Щобудня о 7.00;вихідні о 8.00
Ранок по-київськи
ПН-СБ о 13.00; 15.00; 17.00; 19.00; 21.00; 23.00
СТН
щочетверга о 22.30
Прогулянки містом
щоп’ятниці о 22.30
Якісне життя
щосереди о 22.30
Місто добра
ЩОДНЯ о 04.00
Мультляндія
з ПН по ПТ о 19.20
Міська варта
Щосуботи о 22.30
Життєві історії
з пн по пт о 13.10 та 15.10