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Адреса:

вул. Хрещатик 5-в,

м. Київ, 01001, 

Україна

Тел./факс: (044) 278 59 91

Телефон гарячої лінії:
(044) 278 54 02
Служба телевізійних новин:
Телефон: (044) 278 51 00
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Служба розвитку мережі:

Телефон: (044) 278 59 91

Моб.: (067) 467 57 22

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Комерційна служба:
(044) 278-64-51
(044) 278-59-91
(067) 467-57-23 (21)
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